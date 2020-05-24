هاتريك فيرنر يمنح لايبزيغ فوزاً ساحقاً على ماينز

المصدر: برلين - د ب أ

سحق فريق لايبزيغ ضيفه ماينز، 5 - صفر، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وسجل المهاجم الألماني تيمو فيرنر ثلاثية (هاتريك) ليقود لايبزيغ إلى فوز ساحق على مضيفه ماينز والصعود إلى المركز الثالث بجدول المسابقة.

وتغلب لايبزج على مضيفه ماينز 5 - صفر ليرفع لايبزيغ رصيده إلى 54 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح تيمو فيرنر التسجيل للايبزيغ في الدقيقة 11 ثم أضاف يوسف بولسن ومارسيل سابيتسر الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 23 و36.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيرنر الهدفين الرابع والخامس للايبزيغ في الدقيقتين 48 و75، ليصالح الفريق جماهيره بعد التعادل على ملعبه أمام فرايبورغ 1 - 1 الأسبوع الماضي.