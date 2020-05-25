إصابة جواو فيلكس بالتواء في رباط الركبة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين، إصابة البرتغالي جواو فيلكس، المنضم للفريق في صفقة قياسية بتاريخ النادي، في الركبة خلال تدريبات الفريق.

وأوضح أتلتيكو مدريد أن المهاجم البرتغالي عانى من التواء منخفض الدرجة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.

وجرى تشخيص الإصابة بعد خضوع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، للفحوص في عيادة نافارا الجامعية.

وكان فيلكس قد غاب عن الفريق لمدة أسبوعين في فبراير الماضي، بسبب مشكلة في الفخذ كما تعرض لإصابة في الكاحل في أكتوبر الماضي تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة شهر.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس في الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد صاحب المركز الرابع.

وكان أتلتيكو مدريد قد حطم رقمه القياسي في صفقات انتقالات اللاعبين، عبر صفقة ضم فيلكس في يوليو الماضي من بنفيكا البرتغالي.

ولم يعلن النادي عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن النادي دفع ما يفوق بقليل 120 مليون يورو( 135 مليون دولار)، وهو قيمة الشرط الجزائي، وتمكن من الاتفاق على الدفع على أقساط.

وذكر أتلتيكو مدريد أن عودة فيليكس للفريق تتوقف على مدى استجابة ركبته للراحة.

وينتظر استئناف منافسات الدوري الإسباني من جديد في منتصف يونيو المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).