الاتحاد الإنجليزي ينهي الدوري الممتاز للسيدات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين إنهاء موسم الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية للسيدات على أن يسري القرار فورا بعد أن تأثرت المسابقتان بشدة جراء جائحة كورونا.



وقال الاتحاد في بيان : بعد استطلاع شامل لرأي الأندية تقرر إنهاء موسم 2019-2020 لمصلحة كرة القدم للسيدات.



وتابع : سيمكن هذا القرار الأندية والدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية والاتحاد الانجليزي من التخطيط والتركيز على الموسم المقبل عندما تستأنف كرة القدم نشاطها لموسم 2020-2021. ستبقى مصلحة الأندية واللاعبين شغلنا الشاغل خلال هذه العملية والتي تتضمن أيضا تقييما شاملا للتحديات اللوجستية والتشغيلية والمالية التي تواجهها اللعبة.

