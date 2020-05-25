رئيس الاتحاد الألماني: سقف الرواتب سيحافظ على الجماهير

أكد فريتس كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، أن اللعبة يجب أن تتعلم من دروس أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على المدى البعيد بوضع ضوابط مالية وسقف لرواتب اللاعبين للإبقاء على الجماهير.

وتوقف الدوري الألماني لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا قبل استئناف النشاط ليصبح أول بطولة محلية كبرى في أوروبا تعود مرة أخرى الأسبوع الماضي.

وقال كيلر في كلمة افتراضية أمام جمعية طارئة للاتحاد: يجب التعلم من أخطائنا لأن هذه الأزمة فرصة لإعادة هيكلة كرة القدم، ويجب أن نقدم كرة قدم احترافية للناس ولحياتهم اليومية. لذلك فنحن بحاجة لنظام متطور للرقابة المالية ووضع سقف للرواتب.

وكانت بعض أندية ألمانيا على حافة الانهيار المالي عقب الشهر الأول من توقف الدوري، وتلقت رابطة الدوري تحذيرات أثناء محاولات استئناف الموسم وتعرضت لانتقادات لمحاولة إعادة النشاط في وقت مبكر.

وقال كيلر إن كرة القدم بحاجة للتفكير على المدى البعيد، وأضاف: عمولات وكلاء اللاعبين والمبالغ الضخمة للانتقالات بين الأندية تؤدي إلى إثارة غضب المجتمع بشكل متزايد وتبعده عن رياضتنا المحببة. يجب أن تقدم كرة القدم إجابات مرضية على هذه القضايا.

وختم: نحن لا نريد فقط قواعد جديدة لكن نهج جديد. لا يجب التفكير فقط من موسم لآخر. كرة القدم ككل يجب تقوم على وجهات نظر بعيدة المدى.