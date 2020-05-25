فافر يعلن جاهزية فيتسل لمواجهة بايرن الهامة

أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند يوم الاثنين أن لاعب خط الوسط أكسيل فيتسل لائق للمشاركة في مباراة القمة المقررة يوم الثلاثاء أمام بايرن ميونخ في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، بينما لم تتأكد بعد جاهزية زميله ماتس هوميلز حتى الآن.

وقال فافر في مؤتمر صحفي عقد للحديث عن المباراة : سنتابع ماتس خلال الوقت القصير المتبقي، لكن أعتقد أنه سيكون على ما يرام، أما أكسيل فقد تدرب مع الفريق مجددا يوم الأحد. ويمكن أن يشارك في المباراة.

ويتطلع بوروسيا دورتموند إلى تحقيق الفوز على ضيفه بايرن الذي يتقدم عليه بفارق 4 نقاط، لتعزيز أمله في التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2012.

وكان بوروسيا دورتموند قد مني بهزيمة ساحقة أمام بايرن 4 - صفر في ميونخ في نوفمبر الماضي، وذلك في أول مباراة لبايرن تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك في البوندسليغا.

وقال فافر: نسينا تماما تلك المباراة التي أقيمت في النصف الأول من الموسم. لم تكن جيدة، ونحن ببساطة لم نعد نفكر فيها، وبالمقارنة مع تلك المباراة، نحن الآن نلعب بطريقة مختلفة تناسب فريقنا بشكل أفضل. كذلك بوجود إيمري تشان وإيرلينغ هالاند، قمنا بتوظيف لاعبين قويين عززا جودة فريقنا.