أجاكسيو يتوجه إلى أعلى محكمة فرنسية لحسم قضية "الصعود"

أعلن أجاكسيو المنافس في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه سينقل قضيته إلى أعلى محكمة فرنسية للشؤون الإدارية بعد رفض طلبه باللجوء لأدوار فاصلة لحسم الصعود لدوري الأضواء.



ورفضت اللجنة الأولمبية الفرنسية طلبات من أندية تروا وكليرمو وأجاكسيو بخوض أدوار فاصلة للتأهل للدرجة الأولى بعد أن قررت رابطة الدوري الفرنسي إنهاء الموسم مبكرا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ومع تبقي 10 جولات توج لوريان (54 نقطة) بطلا وتأهل للدرجة الأولى بجانب لينس (53) بينما سيبقى أجاكسيو صاحب المركز الثالث (52) وتروا رابع الترتيب (51) وكليرمو الخامس (50) في الدرجة الثانية.



وقال أجاكسيو في بيان : سنقدم طعنا عاجلا إلى مجلس الدولة لضمان حقوقنا ولاحترام النزاهة الرياضية.