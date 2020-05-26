شيرنغهام: رحيل بوغبا سيفيد مانشستر يونايتد

اعتبر تيدي شيرنغهام لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم السابق، أن الفرنسي بول بوغبا لاعب الفريق الحالي يفتقد لعقلية روي كين التي يحتاجها الفريق بشدة، ورحيله إن حدث سيفيد المجموعة بأكملها.



وأضاف شيرنغهام في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية : الناس يتذكرون اللاعبين الكبار والقادة، عندما كانت الأمور لا تسير على ما يرام في وقت لعبنا للفريق، كان روي كين دائما يضع الأمور في نصابها الصحيح. كان يقود فريقنا.



وتابع : حينما تنظر إلى بوغبا، نعم ربما يكون لاعبا موهوبا لكن هل لديه نفس العقلية؟ هل يحفر بعمق ليخرج مانشستر يونايتد من مأزقه عندما تصبح الأمور صعبة؟ بالنسبة لي الجواب هو لا.



وأضاف : من الجيد أن تكون مغرورا في الأوقات المناسبة، كان لدي دوايت يورك ابتسامة كبيرة على وجهه حينما كان يلعب، لكنه كان لديه أيضا رغبة في فعل الأشياء الصحيحة في الأوقات المناسبة يجب أن تفعل ذلك، ولا أعتقد أن بوغبا يمنحنا هذا الشيء.



واختتم تيدي تصريحاته قائلا : سيكون بوغبا الشخص الذي يحتاج للرحيل حتى يتمكن الفريق من الحصول على لاعب لديه العقلية الصحيحة والرغبة في إخراج مانشستر يونايتد من وضعه الحالي.