فاران: أريد الفوز بكل الألقاب مع ريال مدريد

قال الفرنسي رافاييل فاران مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن الفريق يتطلع لعودة المنافسة وأن اللاعبين يجتهدون كثيرا في التدريبات البدنية حاليا ويشعرون بأن مستواهم يتحسن يوميا.

وواصل الريال تدريباته، يوم الثلاثاء، حيث خاض الفريق اليوم مرانه الثاني هذا الأسبوع بعد فترة التوقف طويلا عن التدريبات على ملاعب النادي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وشهدت تدريبات الفريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب فيروس "كورونا" .

وقال فاران ، في تصريحات إلى تلفزيون النادي بعد المران : نعمل باجتهاد على الجانب البدني ونشعر بتحسن في كل يوم.

وأضاف النجم الفرنسي الدولي ، في التصريحات التي نشرها موقع النادي على الانترنت: نتطلع للعودة إلى المنافسة. هذا العمل هو طبيعتنا ، ونحن نريد المنافسة دائما. لم نلعب كرة قدم منذ فترة طويلة. ولهذا ، نحن متحمسون جدا ونريد الفوز بكل شيء كما هو الحال دائما.

وأوضح : نتحسن بشكل يومي. ونستعيد مستوانا الخططي الذي يتحسن تدريجيا أيضا. وقبل كل هذا ، سنعود لأفضل مستوياتنا.