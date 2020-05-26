لايبزيغ يعلن إصابة قائده بولسن في أربطة الكاحل

أعلن لايبزيغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن قائده يوسف بولسن سيغيب عن جزء على الأقل من آخر سبع مباريات في المسابقة هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة في الأربطة يوم الأحد.



ويحتل لايبزيغ، الذي يستضيف هيرتا برلين يوم الأربعاء، المركز الثالث في الدوري برصيد 54 نقطة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ وثلاث خلف بروسيا دورتموند.



وتوقف الدوري الألماني لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" واستأنف نشاطه قبل عشرة أيام.



وهز المهاجم البالغ عمره 25 عاما الشباك خلال فوز ساحق 5-صفر على ماينز يوم الأحد وصنع هدفين قبل تشخيص إصابته في اليوم التالي.

وقال النادي في خبر رسمي: أصيب مهاجمنا يوسف بولسن في أربطة الكاحل الأيمن خلال المباراة أمام ماينز وسيغيب حتى إشعار آخر وهذه هي نتيجة الأشعة يوم الاثنين.