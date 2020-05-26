ليفربول يعيد أموال تذاكر المباريات إلى مشجعيه

انضم نادي ليفربول متصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى أندية المسابقة التي عرضت أن تعيد لحاملي التذاكر من مشجعيها كامل أموال تذاكر المباريات التي لم يخضها الفريق على ملعبه بعد هذا الموسم في الدوري.

وتوقفت منافسات كرة القدم في بريطانيا منذ 13 مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأكدت الحكومة أن المباريات ستقام بدون حضور الجماهير عند استئناف المنافسات.



ويقف ليفربول على بعد انتصارين فقط من حسم التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى خلال 30 عاما، إذ يحتل الصدارة بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وذلك قبل تسع مراحل من نهاية المسابقة.



وذكر ليفربول في بيان له يوم الثلاثاء : كل المشجعين الذين قاموا بشراء تذاكر من النادي، لأي من المباريات الأربعة المتبقية للفريق على ملعبه في الدوري، سيستردون قيمة تلك التذاكر، ونطلب من جميع المشجعين انتظار وصول رسائل أخرى من النادي والامتناع عن التواصل معنا بخصوص استرداد المبالغ في الوقت الحالي.



وأعلن 12 من الأندية الــ20 بالدوري الإنجليزي الممتاز، رسميا، إعادة أموال التذاكر للمشجعين، وقد ضمت القائمة أيضا إيفرتون جار ليفربول.