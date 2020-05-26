مانشستر سيتي يوجه أنظاره نحو جناح ليفركوزن

كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم وجه أنظاره نحو ليون بيلي لاعب باير ليفركوزن الألماني، وذلك تحسبا لرحيل ليروي ساني عن السيتي وانتقاله للعب في ألمانيا في الموسم المقبل.



ويحتمل أن يرحل ساني عن صفوف مانشستر سيتي للعودة إلى ألمانيا في الموسم المقبل، إذ يتوقع انضمامه إلى بايرن ميونخ الذي يراقبه منذ الصيف الفائت.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر سيتي تابع بيلي على مدار موسمين، وقد يعلن عن رغبته في ضم اللاعب في ظل حالة الضبابية بشأن بقاء ساني ضمن صفوف سيتي.

وأضافت الصحيفة أنه رغم ما تردد حول إعجاب نادي أرسنال بأداء بيلي، يعد مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظا لضم اللاعب الذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني.