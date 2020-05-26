ميلان: إصابة إبراهيموفيتش لا تثير القلق

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى، نافيا تعرضه للإصابة في وتر أخيل، وربما يكون جاهزا للمشاركة عند استئناف منافسات الدوري الإيطالي.

وذكر ميلان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن المهاجم السويدي تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال تدريبات الفريق يوم الاثنين، مشددا على أن وتر أخيل سليم تماما، وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لأشعة في غضون عشرة أيام.

وكان إبراهيموفيتش قد عاد من السويد في 11 مايو بعد شهرين من مغادرة ميلانو بسبب توقف المنافسات، إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك قبل 12 مرحلة من نهاية الدوري الإيطالي.

وجرى السماح في الأسبوع الماضي باستئناف التدريبات الجماعية، ويتوقع أن تعلن الحكومة الإيطالية يوم الخميس المقبل قرار استئناف الدوري اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.