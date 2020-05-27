أندية الدوري الإنجليزي توافق على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء وبالإجماع على عودة التدريبات الجماعية والالتحامات لتقترب بذلك البطولة خطوة من استئناف مبارياتها التي توقفت منذ أكثر من شهرين بعد تفجر أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين: سيكون بوسع الفرق الآن التدرب كمجموعة وتنفيذ التحامات مع الحد من الاحتكاكات المباشرة غير الضرورية، والأولوية بالنسبة للدوري الممتاز هي صحة وسلامة جميع المشاركين.

وعادت فرق البطولة مؤخرا للتدريب في مجموعات صغيرة دون التحامات أو احتكاكات ضمن قيود صحية صارمة للحد من تفشي العدوى.

وتوقفت جميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية. ويتبقى في البطولة التي يتصدرها ليفربول بفارق كبير عن مانشستر سيتي، 92 مباراة هذا الموسم.