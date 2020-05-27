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إقامة مباريات نصف نهائي كأس ألمانيا الشهر المقبل

المصدر: برلين - د ب أ
بايرن سيواجه آينتراخت فرانكفورت في نصف النهائي
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء إقامة مباراتي الدور قبل النهائي ببطولة كأس ألمانيا يومي التاسع والعاشر من يونيو المقبل.

وأوضح الاتحاد أن فريق الدرجة الرابعة ساربروكن سيستضيف باير ليفركوزن يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يونيو، بينما يستضيف بايرن ميونخ فريق آينتراخت فرانكفورت في اليوم التالي.

كذلك أعلن الاتحاد أن المباراة النهائية لبطولة الكأس ستقام على ملعب الاستاد الأولمبي في العاصمة برلين يوم الرابع من يوليو.

وجرى تعديل مواعيد المباريات إثر توقف المنافسات لمدة شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

كلمات دالّة

#آينتراخت فرانكفورت, #بايرن, #ألمانيا, #كورونا, #كأس

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