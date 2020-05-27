جزائية بيونتك تمنح هرتا برلين تعادلاً ثميناً أمام لايبزيغ

فرط فريق لايبزيغ في فرصة الصعود للمركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 - 2 مع ضيفه هيرتا برلين يوم الأربعاء في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وبقي لايبزيغ، الذي حقق تعادله الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني. أما هيرتا، الذي كان يأمل في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، فرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

وبادر هيرتا بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع لاعبه الصربي ماركو غروييتش في الدقيقة التاسعة، لكن لوكاس كلوسترمان تعادل لفريق لايبزيغ في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث اضطر لايبزيغ للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مارسيل هالستينبيرغ في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، أضاف باتريك سيتشيك الهدف الثاني لفريق لايبزيغ في الدقيقة 68، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما أحرز كريستوف بيونتيك هدف التعادل لهيرتا في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.