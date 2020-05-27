ديشان يشيد بقرار إلغاء الدوري الفرنسي.. ويشكك في قواعد ألمانيا

أشاد ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم بقرار إنهاء الموسم الحالي مبكرا في الدوري الفرنسي مشيرا إلى أنه قرار حكيم فيما أوضح أن الدوريات التي قررت استئناف نشاطها لجأت لهذا لأسباب اقتصادية في المقام الأول.

وقال ديشان في تصريحات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية يوم الأربعاء : انظروا للقرارات التي اتخذت في إسبانيا وإنجلترا. تعتزم هاتان الأمتان العريقتان كرويا استئناف فعاليات الدوري. ولكنهما قررتا عدم استئناف فعاليات دوري السيدات الذي يحظى بعائدات مالية أقل كثيرا. هذا يكشف الأمر كله.

وعن إنهاء الموسم في فرنسا مبكرا ، قال ديشان : إنه قرار حكومي يبدو لي متسقا مع الأوضاع وحكيما. يتعين قبوله.

وعن استئناف فعاليات الدوري الألماني (بوندسليغا) ، قال ديشان إنه يتابع فعاليات البطولة في ألمانيا منذ استئنافها مشيرا إلى أنها تبدو ككرة القدم بالتأكيد.

ورغم هذا ، يرى ديشان "51 عاما" بعض التناقضات . وقال المدرب الفرنسي : أرى لاعبين يلعبون ويقدمون كل عناصر كرة القدم من التحامات وتدخلات. ثم ترى الاحتياطيين في المدرجات يضعون الأقنعة (الكمامات) ويجلس كل منهم على بعد مترين من الآخر.

وأضاف : الحقيقة ، لا أتفهم هذا. جميعهم يجلسون في نفس الغرفة ويمكنهم النزول للعب في أي لحظة. هل توجد مخاطر متزايدة في المدرجات ؟.

وأكد ديشان أن الصحة تأتي في قمة الأولويات بلا جدال. وقال : كرة القدم هي عشقي. أحتاج للأدرينالين الذي يأتي من معسكرات التدريب والاستعداد للمباريات مع اللاعبين.

ولكن هذا يصبح ثانويا بسرعة عندما لا تعود ظروف التدريب واللعبة المعتادة لطبيعتها ولم يعد هناك أي فرحة بالاعبين والمشجعين.