وزيرة الرياضة الإسبانية تكشف موعد عودة الجماهير

أكدت إيرين لوزانو وزيرة الرياضة الإسبانية أن جماهير كرة القدم لن تتمكن من العودة إلى حضور المباريات قبل الموسم المقبل 2020-2021.

ولدى سؤالها عن احتمالات عودة الحضور الجماهيري في الموسم المقبل، قالت لوزانو في تصريحات لإذاعة " كوبي" الإسبانية: الأمر ليس مستبعدا على الإطلاق . الآن كان غياب الجمهور بمثابة الحل الأمثل من أجل استئناف منافسات الموسم، ولكن بمجرد العودة إلى الأوضاع الطبيعية الجديدة ونحن الآن مازلنا في مرحلة تخفيف قيود الإغلاق يمكننا رؤية كيف نمضي قدما مع قواعد التباعد الاجتماعي والوقاية.

وتابعت: إذا نجحنا في التوصل إلى طريقة، على ألا تكون صعبة للغاية لأننا في إسبانيا نتمتع بالريادة على المستوى الدولي فيما يتعلق بإقامة فعاليات رياضية آمنة، فسنفعل، نحن نود أن تكون لنا الريادة في تصدير نموذج للرياضة الآمنة. ونحن نعمل على إيجاد هذه الرياضة المختلفة التي تضمن السلامة، وحضور الجمهور يشكل جزءا من ذلك.

وقالت لوزانو، التي ترأس أيضا المجلس الرياضي الإسباني، إنه يتم النظر أيضا في السماح لوسائل الإعلام بتغطية مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم فيما تبقى من الموسم الجاري، وذلك بعد فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأردفت: نظرا للتطورات الجيدة المتعلقة بالوباء، نحن نفكر بجدية في السماح للصحفيين بحضور مباريات الدوري.