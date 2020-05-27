4 حالات إيجابية جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أن 4 لاعبين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لفيروس كورونا في أحدث دفعة من الاختبارات.

وقالت رابطة الدوري في بيان "يستطيع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأكيد أن في 25 و26 مايو خضع 1008 لاعبين وعاملين في الأندية لفحص كوفيد-19. من بين هؤلاء جاءت أربع عينات إيجابية من ثلاثة أندية. اللاعبون أو العاملون الذين جاءت فحوصهم إيجابية سيعزلون أنفسهم لمدة سبعة أيام".

ومنذ عودة اللاعبين إلى تدريبات محدودة الأسبوع الماضي، تم اكتشاف 12 حالة إيجابية للفيروس في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقفت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مارس لكن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لاستئناف المسابقة اعتبارا من أول يونيو المقبل.