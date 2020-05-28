استمرار إيقاف الرياضات الجماعية في فرنسا

رغم إعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الخميس عن مزيد من التخفيف للحظر والقيود المفروضة بسبب أزمة كورونا، ستظل ممارسة الرياضات الجماعية في فرنسا محظورة حتى 21 يونيو المقبل على الأقل.

كما ستظل الاستادات وحلبات السباق مغلقة حتى نفس التاريخ على الأقل. وفيما يتعلق باستئناف موسم كرة القدم أو المسابقات الرياضية الأخرى، قال فيليب إنه لا يعتقد أن الوقت موات لهذا.

وكان الدوري الفرنسي لكرة القدم أول بطولات الدوري الكبيرة في أوروبا التي تنهي الموسم مبكرا دون استئناف فعالياتها بعد فترة توقف كبيرة بسبب وباء كورونا.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، تتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب بطولة الدوري للموسم الجاري .