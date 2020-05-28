الاتحاد الأسترالي يقرر استئناف الموسم في يوليو

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الخميس استئناف الدوري المحلي، المتوقف منذ مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، في منتصف يوليو، بشرط التوصل لاتفاق مع محطات البث.



وتأتي خطة استكمال ست جولات من الدور التمهيدي ثم إقامة الأدوار الإقصائية بعد تخفيف قيود إجراءات العزل العام في أستراليا التي نجحت إلى حد كبير في احتواء انتشار فيروس كورونا.



وقال جيمس جونسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي في بيان: نحن ملتزمون باستكمال موسم 2019-2020 من الدوري الأسترالي ولقد توصلنا لاتفاق بخصوص خطة شاملة مع الأندية ورابطة اللاعبين.



وأضاف: إذا سارت الأمور بشكل مثالي، سيعود اللاعبون إلى المران في منتصف يونيو حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب من اللياقة لخوض مباريات تنافسية بحلول منتصف يوليو على أن يتم استكمال منافسات الدوري الأسترالي بحلول منتصف أغسطس.