بعد سبع سنوات في المنصب.. رئيس أرسنال يتنحى

قال نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إن رئيسه تشيبس كيسويك قرر التنحي بعد سبع سنوات في المنصب.



وتقلد كيسويك (80 عاماً) وهو محافظ بنك إنجلترا السابق العديد من المناصب في مجلس إدارة نادي أرسنال منذ 2005 وأصبح رئيسا في 2013.



وفاز أرسنال بثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي خلال رئاسته للنادي. وقال ستان كرونكي مالك أرسنال وابنه جوش في بيان: نعرب عن امتناننا العميق لكل ما فعله السير تشيبس لأرسنال منذ أن كان ضمن مجلس الإدارة ورئيسا للنادي خلال 15 عاما الماضية. خبرته الواسعة وحبه الشديد لأرسنال جعلته الرئيس المثالي.



وقال البيان إنه بعد مغادرة كيسويك سيتألف مجلس الإدارة من ستان وجوش كرونكي وفيليب هاريس وكين فرير.