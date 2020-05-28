دوسلدورف يفوز.. وتعادل أوغسبورغ مع بادربورن

عزز فورتونا دوسلدورف آماله في تجنب الهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما عوض تأخره ليهزم شالكه 2-1 يوم الأربعاء.

وارتقى دوسلدورف بهذه النتيجة إلى المركز 16، وهو المركز الذي يمنح صاحبه فرصة خوض جولة فاصلة على البقاء بالدرجة الأولى، برصيد 27 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف ماينتس الذي ظل في منطقة الأمان بتعادله 1-1 مع مستضيفه يونيون برلين. وبقي شالكه في المركز التاسع ولديه 37 نقطة.

وبعد أداء ممل في الشوط الأول، دبت الحياة في المباراة في الشوط الثاني عندما وضع وستون مكيني شالكه في المقدمة في الدقيقة 53 بضربة رأس طائرة بعد تمريرة عرضية رائعة من باستيان أوتشيبكا.

وعادل روفن هنينغز النتيجة في الدقيقة 63، واحتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وأكمل كينان كارامان انتفاضة دوسلدورف بضربة رأس أخرى من مدى قريب بعد أداء دفاعي سيء آخر من الفريق الزائر.

وتعادل أوغسبورغ بدون أهداف مع بادربورن متذيل الترتيب في مواجهة بين فريقين مهددين بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء رغم سلسلة من الفرص الخطيرة أتيحت للفريقين.

وفي مباراة أوغسبورغ رقم 300 في الدرجة الأولى، حصد أصحاب الأرض نقطة ثمينة أبقته في المركز 12 برصيد 31 نقطة لكن بادربورن، الذي سدد في إطار المرمى، ظل في المركز الأخير برصيد 19 نقطة رغم أداء قوي في الشوط الأول. ولم يحقق بادربورن أي انتصار في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري.

واستؤنفت مباريات الدوري الألماني قبل 11 يوما بعد توقف استمر لأكثر من شهرين بسبب جائحة كوفيد-19، وتقام المباريات بدون جماهير لتقليل مخاطر العدوى.