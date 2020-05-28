ليفربول ينسحب من صفقة فيرنر

انسحب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من المنافسة على ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية ، أن ليفربول رفض دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر، حتى وإن كان معنى هذا خسارته لصفقة ضم المهاجم الألماني الدولي.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن إصرار لايبزيغ على عدم التفاوض على سعر أقل من 50 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب، وراء انسحاب ليفربول من أي مفاوضات بخصوص فيرنر وعدم مواصلة محاولاته للحصول على توقيعه.

وأضافت أن الأزمة المالية التي لحقت بكرة القدم العالمية بسبب فيروس "كورونا" المستجد ، تعني أن المسؤولين في ليفربول سيواجهون عجزا في الإيرادات يصل على الأقل إلى 100 مليون جنيه إسترليني خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم العلاقة الجيدة بين ليفربول ونادي لايبزيغ الألماني، لكن الأول يقدر قيمة فيرنر بأقل من 30 مليون إسترليني.