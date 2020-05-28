هوفنهايم يتعافى من تعثره بهزيمة كولون

وضع هوفنهايم حدا لسبع مباريات بدون انتصارات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوز ممتع 3-1 على ضيفه كولون يوم الأربعاء حيث أنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين وعاد الفريق صاحب الأرض للمنافسة على المراكز المؤهلة لأوروبا.

وبهذا الانتصار تقدم هوفنهايم إلى المركز السابع برصيد 39 نقطة مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم الذي استؤنفت مبارياته قبل 11 يوما بعد توقف استمر أكثر من شهرين بسبب جائحة كوفيد-19. وتقام جميع المباريات بدون جماهير لتقليل مخاطر العدوى.

وسجل كريستوف باومغارتلنغر في بداية كل شوط ليمنح هوفنهايم التقدم بهدفين بينما لعب كولون بعشرة لاعبين عقب طرد سيباستيان بورناوف بسبب مخالفة عنيفة في الدقيقة 26.

وأضاف ستيفن تسوبر هدفا ثالثا في الدقيقة 48 لكن بنيامين هوبنر لاعب هوفنهايم حصل على بطاقة حمراء بعد الإنذار الثاني نتيجة التحام قوي مع دومينيك دريكسلر لاعب كولون بعد مرور دقيقتين.

وقلص الفريق الزائر النتيجة عن طريق فلوريان كاينتس بتسديدة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 60، وكان بوسع كولون إضافة المزيد من الأهداف لكن أوليفر باومان حارس هوفنهايم أنقذ ركلة جزاء نفذها مارك أوت.