الكشف عن مواعيد استئناف كأس إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إقامة المباراة النهائية لكأس إنجلترا للعبة الشعبية في أول أغسطس المقبل.



وجاء الإعلان عن هذا الموعد بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس استئناف مباريات البطولة في 17 يونيو المقبل.



وبناء على الموعد الجديد ستقام مباريات دور الثمانية من كأس إنجلترا في الأسبوع الأخير من يونيو المقبل (27-28) على أن تقام مباراتا الدور قبل النهائي‭ ‬في 11-12 من يوليو.



وقال الاتحاد الإنجليزي إن هذه المواعيد غير نهائية وهي تعتمد على مدى توفر عناصر السلامة المطلوبة لإقامة المباريات.



وذكر مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي: يسعدنا الموافقة على الموعد المؤقت لاستئناف كأس إنجلترا 2019-2020. ظلت البطولة جزءا لا يتجزأ من برنامج كرة القدم الانجليزية طوال نحو 150 عاما ونحن نود أن نوجه الشكر إلى إدارة رابطة الدوري الممتاز وأندية البطولة على دورهم في تنظيم مواعيد المباريات المتبقة في هذا الوضع غير المسبوق.



وأكد بولينغهام على أن هذه المواعيد لا تزال غير نهائية: صحة وسلامة اللاعبين والطواقم المعاونة والجمهور تبقى على رأس أولوياتنا.