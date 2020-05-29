تيباس يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني

المصدر: مدريد - د ب أ

أعرب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن امتنانه لأن كرة القدم الإسبانية لم تتبع خطى نظيرتها الفرنسية في إلغاء الموسم الجاري، وقال إنه يريد لمنافسات الموسم الجديد للدوري بإسبانيا أن تنطلق في 12 سبتمبر.

وقال تيباس في حديث لصحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الجمعة :انظروا إلى الدوري الفرنسي، لقد اتخذوا قرارا متسرعا للغاية. شيء كهذا بالنسبة لنا كان سيشكل كارثة.

وأضاف :علينا المضي قدما في مسار العمل الذي بدأناه، والذي وضعنا خلف البوندسليجا بقليل وبالقرب من الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث مواعيد استئناف المنافسات.

وسمحت الحكومة الإسبانية بعودة منافسات كرة القدم اعتبارا من الثامن من يونيو.

وفي فرنسا، كانت الحكومة أعلنت في أبريل الماضي حظر إقامة الفعاليات الرياضية حتى 31 أغسطس وهو ما دفع المسؤولين لإلغاء منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي وباقي مسابقات الدوري.

وفي ألمانيا، جرى استئناف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من 16 مايو الجاري بإقامة المباريات بدون جماهير، كما تتطلع إنجلترا لاستئناف المنافسات في 17 يونيو.

وفي إسبانيا، تشهد منطقتا برشلونة ومدريد في الوقت الحالي المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة في ظل الوباء، وتتطلعان إلى الموافقة الحكومية على الانتقال للمرحلة الثانية التي تشهد السماح باستئناف منافسات الرياضة للمحترفين.

وقال تيباس إنه من المأمول استئناف منافسات الموسم في 11 يونيو، وأضاف :لنأمل أن تنتقل مدريد وبرشلونة إلى المرحلة الثانية وهو ما سيسمح بسير الأمور.

وأضاف: يعمل أكثر من 130 شخصا في الرابطة من أجل إنجاز كل شيء على النحو المنشود: من سفر وتنظيم وكل شيء.

وتابع: نحن مستعدون، والمهم هو موعد ختام المنافسات. والموسم المقبل سينطلق يوم 12 سبتمبر.