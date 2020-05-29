دورتموند يفقد هالاند أمام بادربورن.. وداوود حتى نهاية الموسم

قال لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند يوم الجمعة إن المهاجم الواعد إرفينج هالاند سيغيب عن المباراة المقبلة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمام بادربورن، بينما يغيب محمود داوود حتى نهاية الموسم في ظل محاولاته لاستعادة لياقته.



وأبلغ فافر الصحافيين قبل أن يحل ضيفا على متذيل الدوري، الأحد، أن هالاند، الذي سجل عشرة أهداف في 11 مباراة بالدوري منذ انضمامه من سالزبورغ في يناير الماضي، أصيب في الركبة كما تعرض داوود لإصابة غير محددة في الركبة.



واتسع الفارق بين دورتموند صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط مع المتصدر بايرن ميونيخ عقب خسارة فريق فافر بملعبه 1-صفر أمام الغريم البافاري يوم الثلاثاء الماضي.



وبدأ داوود أساسيا في مباريات الدوري الثلاث منذ استئناف الموسم عقب فترة توقف بسبب فيروس كورونا وبدا أنه يستعيد الثقة.



وأضاف فافر: كل لاعب يحتاج للثقة ومحمود لعب بشكل أفضل أمام فولفسبورغ وتحسن أمام بايرن والأمر يتعلق بالتدريب والثقة.



وأكد المدرب أنه لم يشعر بخيبة أمل بسبب الأداء أمام بايرن رغم النتيجة بينما يرى المدير الرياضي مايكل تسورك أن غياب الجمهور في الاستاد أثر على الفريق.



وقال تسورك: فقدنا ميزة اللعب على أرضنا واذا لعبنا يوم الثلاثاء أمام جمهور المدرج الجنوبي مع التأخر بهدف كان من الممكن أن يحدث أي شيء.