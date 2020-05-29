رئيس ميلان يعارض خطط استئناف الموسم بمباريات الكأس

قال باولو سكاروني، رئيس نادي ميلان، إنه يعارض خطط استئناف موسم كرة القدم في إيطاليا بإقامة مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لكأس إيطاليا في غضون أيام قليلة.

وتوقف الموسم في التاسع من مارس بسبب وباء كورونا بعد إقامة ذهاب قبل النهائي.



وقال وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا يوم الخميس إن دوري الدرجة الأولى سيستأنف في 20 يونيو وأضاف أن هناك إمكانية لاستئناف مباريات كأس إيطاليا قبل أسبوع واحد على انطلاق الدوري.

ويتبقى في كأس إيطاليا إياب الدور قبل النهائي في مواجهتي نابولي ضد إنتر ويوفنتوس ضد ميلان بالإضافة للنهائي.



وقال سبادافورا إن أحد الاحتمالات المطروحة إقامة مباراتي إياب الدور قبل النهائي في 13 يونيو النهائي بعد ثلاثة أيام أخرى.



ونقلت وكالة أنسا للأنباء عن سكاروني قوله: نتفهم الحاجة إلى توفير مواجهات قوية للمشجعين بعد أشهر من التوقف. لكن من وجهة نظر رياضية يثير قرار إنهاء الكأس في ثلاثة أيام وتتويج أحد الفرق بهذه الجائزة الرفيعة بهذا الشكل المتعجل بعض التساؤلات خاصة بعد ثلاثة أشهر من التوقف.



وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن إنتر ميلان ويوفنتوس يعارضان أيضا هذه الخطط.