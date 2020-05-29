رابطة الدوري الياباني: استئناف الموسم في 4 يوليو

أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم يوم الجمعة أن مباريات الدوري الأول للعبة الشعبية في البلاد ستستأنف في الرابع من يوليو المقبل، بعد توقف استمر لنحو أربعة أشهر جراء أزمة فيروس كوفيد-19.



وصوت مسؤولون من دوري القسم الأول لصالح استئناف مباريات البطولة، واستكمال الموسم بعد تخفيف قيود العزل والإغلاق جراء العدوى في البلاد خلال الأسبوع الحالي.



وأقيمت جولة واحدة فقط من موسم البطولة قبل توقفها، بسبب الأزمة الصحية العالمية أواخر فبراير الماضي. وستقام المباريات دون جمهور وخلف أبواب مغلقة تجنبا لانتشار العدوى.