عودة "محدودة" للجماهير في الدوري الروسي

أعلنت السلطات الروسية يوم الخميس أن عودة منافسات دوري كرة القدم المقررة في 21 يونيو، ستترافق مع السماح بحضور عدد محدود من المشجعين في مدرجات الملعب، على رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد المحلي للعبة في وقت سابق من هذا الشهر، أن منافسات الدوري ستعود ابتداء من 21 يونيو، ولكن خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، حالها كحال الغالبية العظمى من البطولات التي بدأت تدريجيا باستئناف نشاطها بعد تعليق لأكثر من شهرين بسبب "كوفيد-19".

لكن الاتحاد عاد وأعلن أنه بناء على تسوية توصل إليها مع السلطات الصحية المحلية، سيتم السماح بملء مدرجات الملاعب بحد أقصى هو 10 بالمئة من سعتها.

وأشار الاتحاد في بيان نشر عبر المنصة الخاصة بأخبار فيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى أن "هذا العدد من المشجعين يعد آمنا في حال تم الالتزام بكل إجراءات السلامة (الصحية)".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيريتشنكو قد أبرز أهمية دعم المشجعين في المدرجات، معتبرا أنه "مكون عاطفي مميز من كرة القدم".

وعلقت منافسات اللعبة الشعبية في روسيا اعتبارا من 17 مارس، وتتبقى ثمانية مراحل من بطولة الدرجة الأولى.

وشهدت روسيا في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة المعلنة. وسجلت البلاد أكثر من 379 ألف إصابة وأكثر من أربعة آلاف وفاة معلنة بسبب الفيروس، وهي باتت الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات خلف الولايات المتجدة والبرازيل. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد يوم الثلاثاء نقلا عن خبراء في المجال الصحي، ان البلاد تخطت ذروة الإصابة بالوباء.