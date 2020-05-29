فيدرر يزيح نجوم كرة القدم ويصبح الرياضي الأعلى أجراً

تصدر روجر فيدرر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا لعام 2020 بعد أن أزاحت أزمة كوفيد-19 نجم كرة القدم، ليونيل ميسي، من القمة وفقا لتقرير مجلة فوربس السنوي الذي نشرته يوم الجمعة.

وربح أسطورة التنس السويسري، الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، 106.3 مليون دولار في آخر 12 شهرا ليتقدم أربعة مراكز وأصبح أول لاعب تنس يتصدر هذه القائمة.

وجاء بعده نجوم كرة القدم كريستيانو رونالدو (105 ملايين دولار) وميسي (104 ملايين دولار) ونيمار (95.5 مليون دولار) ثم لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس (88.2 مليون دولار) في قائمة الخمسة الأوائل.

وقال كيرت بادنهاوزن كبير محرري فوربس "وباء كورونا تسبب في تقليص رواتب ميسي ورونالدو ليفتح الباب أمام لاعب تنس لتصدر تصنيف الرياضيين الأعلى أجرا لأول مرة".

وتخطت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا (37.4 مليون دولار) المصنفة 29 في القائمة منافستها سيرينا وليامز (36 مليون دولار) لتصبح الرياضية الأعلى أجرا، وهما السيدتان الوحيدتان في القائمة.

وهيمن لاعبو كرة السلة على القائمة بوجود 35 لاعبا ضمن أول 100 اسم مقابل 14 لاعبا لكرة القدم وستة من لاعبي التنس.