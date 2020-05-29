كومباني يرفض تولي منصب مساعد لغوارديولا في سيتي

المصدر: لندن - أ ف ب

رفض البلجيكي فانسان كومباني عرضا من ناديه السابق مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين لتولي منصب مساعد المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وفق ما أفادت تقارير بلجيكية الجمعة.

ويرتبط قائد سيتي السابق بعقد لاعب ومدرب مع أندرلخت حتى العام 2022، بعدما ترك إنجلترا في الموسم الماضي بعدما أمضى 11 عاما في ملعب الاتحاد.

وأشارت التقارير إلى أن كومباني (34 عاما) لم يخف رغبته بتولي مهام المدير الفني لسيتي في المستقبل، لكنه يرغب حاليا بالبقاء مع أندرلخت.

وأنهى أنردلخت ترتيب الدوري هذا الموسم في المركز الثامن، وهو الأسوأ له بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قررت رابطة الدوري إنهاء الموسم بسبب كوفيد-19 قبل مرحلة من انطلاق الأدوار الفاصلة "بلاي أوف".

ويبحث غوارديولا عن مساعد بعد رحيل موطنه ميكل أرتيتا لتولي مهام تدريب أرسنال في ديسمبر الماضي، خلفا لمواطنه أوناي إيمري.

ويعتبر كومباني أحد أهم اللاعبين في تاريخ سيتي بعدما حقق معه لقب الدوري أربع مرات، الكأس مرتين ولقب كأس الرابطة في أربع مناسبات.

وعين أندرلخت الخميس ووتر فاندهوت رئيسا له خلفا لمارك كوك بسبب المشاكل المادية التي يواجهها النادي الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.