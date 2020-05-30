إنتر وباريس يتفقان على انتقال إيكاردي بـ"قيمة مخفّضة"

اقترب ناديا إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان حيرمان الفرنسي، من الاتفاق على بدل مالي مخفّض تقدر قيمته الاجمالية بـ57 مليون يورو، لبقاء مهاجم الأول الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع الفريق الثاني الذي يدافع عن ألوانه على سبيل الإعارة.

وانتقل إيكاردي (27 عاماً) إلى نادي العاصمة الفرنسية في سبتمبر 2019 على سبيل الإعارة، بعد أشهر من علاقة متوترة مع النادي اللومباردي، وتراجع دوره في التشكيلة في عهد المدرب الجديد أنطونيو كونتي، لكنه ثبّت حضوره في سان حيرمان، وسجل 21 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات مع النادي الفرنسي، قبل تعليق منافسات كرة القدم منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، وتتويج الفريق بطلا للدوري.

وأشارت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة إلى ان سان حيرمان، وفي ظل التبعات المالية لـ"كوفيد-19" على أندية كرة القدم، وتأثيرها على القيمة السوقية للاعبين، سعى إلى خفض كلفة التعاقد الدائم مع إيكاردي، والتي كانت تقدر بـ70 مليون يورو.

وكشفت شبكة "سكاي إيطاليا" ليل الجمعة، أن الفريقين باتا على وشك إعلان اتفاق تعاقد ثابت لإيكاردي مع سان حيرمان، يدفع لقاءه الأخير مبلغ 50 مليون يورو كبدل انتقال، تضاف إليها سبعة ملايين من الحوافز والمكافآت.