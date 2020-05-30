بايرن يواصل توسيع الفارق ويهزم دوسلدورف بخماسية

واصل فريق بايرن ميونخ تقدمه بثبات نحو اعتلاء منصة التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي وحقق انتصارا ساحقا أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف حيث تغلب عليه 5 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وافتتح بايرن ميونخ التسجيل في الدقيقة 15 بهدف سجله ماتياس يورغنسن لاعب فورتونا دوسلدورف بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 29 قبل أن يسجل النجم روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 43. في الشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 50، ثم أضاف زميله ألفونسو ديفيز الهدف الخامس في الدقيقة 52.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 67 نقطة موسعا الفارق الذي يفصله في الصدارة أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند إلى عشر نقاط، وذلك انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة التي تشهد غدا الأحد لقاء دورتموند مع بادربورن.

بدأت المباراة بإيقاع لعب متوسط ومحاولات من بايرن ميونخ لفرض أسلوبه مبكرا بينما لجأ فورتونا دوسلدورف إلى التأمين الدفاعي من خلال تضييق المساحات من وسط الملعب. وقدم فورتونا دوسلدورف محاولة تهديفية في الدقيقة الرابعة، حيث تلقى ألفريدو موراليس عرضية واستغل غياب الرقابة الدفاعية عنه ليسدد دون تردد من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة افتقدت القوة الكافية وتصدى لها مانويل نوير بسهولة.

وجاءت أول فرصة خطيرة لبايرن ميونخ في الدقيقة السادسة، حيث كاد ليفاندوفسكي أن يهز الشباك لكن الحارس فلوريان كاستنماير انقض على الكرة في اللحظة المناسبة. وكثف بايرن ميونخ ضغطه بشكل كبير بحثا عن هدف الاطمئنان وحاصر منافسه في وسط ملعبه لدقائق، لكن بايرن اصطدم بالتماسك والحذر الدفاعي من جانب دوسلدورف.

وفي الدقيقة 15، وجد بايرن ميونخ طريقه إلى الشباك حيث مرر جوشوا كيميش عرضية إلى توماس مولر الذي أرسل عرضية أخرى إلى سيرغي نابري ليهيئ الكرة إلى بنيامين بافارد الذي سدد، وحاول ماتياس يورغنسن مدافع دوسلدورف التصدي للكرة لكنه وجهها بالخطأ إلى داخل مرمى فريقه معلنا تقدم بايرن ميونخ 1 - صفر.

حاول فورتونا دوسلدورف التمسك بالثقة ولجأ إلى التخلي عن التكتل الدفاعي والتقدم للهجوم، لكن بايرن ميونخ واصل تفوقه في الاستحواذ على الكرة والضغط الهجومي، وشكلت عرضيات توماس مولر مصدر الإزعاج الرئيسي للضيوف. وكاد مولر أن يضيف الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 28 حيث تلقى عرضية وسدد كرة خادعة قوية لكن الحارس تألق في التصدي لها وحولها إلى ركنية.

وتلقى بافارد الكرة من الضربة الركنية وسدد برأسه لترتطم الكرة بيد الحارس وتسكن الشباك معلنة تقدم بايرن ميونخ 2 - صفر في الدقيقة 29 . وكاد فورتونا دوسلدورف أن يهز الشباك في الدقيقة 33 حيث تلقى كينان كارامان عرضية وهيأ الكرة لنفسه ثم سدد بقوة لكن ألفونسو ديفيز تصدى للكرة ببراعة.

واستمر تفوق بايرن ميونخ حتى عزز تقدمه بالهدف الثالث قبل دقيقتين فقط من نهاية الشوط الأول، حيث أرسل ليفاندوفسكي طولية إلى كيميتش الذي أعاد الكرة بمهارة إلى مولر داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى ليفاندوفسكي الذي أسكنها الشباك معلنا تقدم بايرن ميونخ 3 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ باللاعب ميكايل كويسانسي بدلا من لوكاس هيرنانديز. وجاءت أول فرصة خطيرة في الشوط الثاني في الدقيقة 49، حيث سدد ديفيد ألابا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء باتجاه الزاوية البعيدة لكن الحارس تصدى لها.

وفي الدقيقة 50 ، أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن، حيث تلقى عرضية من سيرج جنابري وسدد الكرة بلمسة مهارية لتمر بين ساقي الحارس وتسكن الشباك معلنة تقدم بايرن 4 - صفر.

وبعد أقل من دقيقتين، أضاف بايرن الهدف الخامس، حيث استغل ألفونسو ديفيز ارتباكا دفاعيا لفورتونا دوسلدورف ليستخلص الكرة ويتوغل ببراعة داخل منطقة الجزاء ثم يسدد كرة مرت بين ساقي الحارس وسكنت الشباك معلنة تقدم بايرن 5 - صفر. وفي الدقيقة 56، سدد بافارد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء كادت أن تسكن الشباك لكن الحارس كاستنماير تصدى لها بصعوبة. وأجرى مدرب فورتونا دوسلدورف تغييرين دفعة واحدة في صفقة الفريق حيث أشرك مارسيل سوبوتكا بدلا من ألفريدو موراليس وفالون بيريشيا بدلا من كيفن شتوغر. وكاد فورتونا دوسلدورف أن يهز شباك بايرن في الدقيقة 60 حيث تلقى أندري هوفمان عرضية عالية وسدد الكرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وأجرى مدرب بايرن تبديلين في الدقيقة 62، حيث أشرك ألفارو أودريوزولا بدلا من بافارد وإيفان بيريسيتش بدلا من كينغسلي كومان. وكاد مولر أن يضيف الهدف السادس لبايرن في الدقيقة 63 حيث تلقى طولية من ألابا وسدد الكرة بقوة دون تردد لكنها مرت فوق العارضة مباشرة. وعلى الجانب الآخر، تصدى مانويل نوير ببراعة لكرة خطيرة سددها أدم بودزيك لاعب دوسلدورف.

وأجرى مدرب فورتونا دوسلدورف تغييرين أخرين في الدقيقة 66، حيث أشرك جيان زيمر بدلا من ماتياس زيمرمان وماركوس سوتنر بدلا من إيريك تومي. وأنقذ حارس فورتونا دوسلدورف شباكه من هدف محقق في الدقيقة 71، حيث تصدى لتسديدتين خطيرتين من نابري وليفاندوفسكي.

وأجرى مدرب دوسلدورف تبديلا اضطراريا في الدقيقة 73 حيث أشرك توماس بليدل بدلا من سوبوتكا الذي خرج مصابا، ثم أجرى فليك التبديل الرابع في صفوف بايرن في الدقيقة 75 حيث دفع باللاعب جوشوا زيركزي بدلا من مولر ثم أجرى فليك التبديل الخامس بعدها بدقيقتين بإشراك أوليفر باتيستا-ماير بدلا من نابري.

وواصل بايرن ميونخ ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة لكن فورتونا دوسلدورف وجه تركيزه بشكل كبير إلى التكتل الدفاعي لتفادي اهتزاز الشباك بعدد أكبر من الأهداف، ولم تسفر المحاولات الأخيرة عن جديد لتنتهي المباراة بفوز بايرن 5 - صفر.