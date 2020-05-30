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فيدرر يستغل أزمة "كورونا" ويطيح برونالدو وميسي

المصدر: برلين - د ب أ
النجم السويسري أصبح الرياضي الأكثر دخلاً في العالم
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أصبح السويسري روجيه فيدرر أول لاعب لكرة التنس يحتل قمة الأعلى دخلا في الرياضة، وفقا لتقرير لمجلة "فوربس"، مزيحاً ثنائي كرة القدم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني من الصدارة.

ووضعت فوربس في الاعتبار الراتب الشهري والجوائز المالية في تقريرها الذي نشرته مساء الجمعة، وذكرت أن دخل فيدرر بلغ 106.3 مليون دولار، من بينها الفوز بـ6.3 مليون دولار في ملاعب التنس.

وحل رونالدو في المركز الثاني، إذ يحصل على دخل يقدر بـ105 ملايين دولار، وجاء ميسي ثالثا بعدما حصل على 104 ملايين دولار، ولكن الثنائي خسر بسبب توقف كرة القدم وتقليص الرواتب جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأصبحت اليابانية نعومي أوساكا أعلى رياضية دخلا في العالم، وجاءت في المركز الـ29 عالميا بدخل قدره 37.3 مليون دولار.

كلمات دالّة

#تنس, #فيدرر, #رونالدو, #كرة قدم, #كورونا, #ميسي

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