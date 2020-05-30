لوف يشيد بمستويات الفرق في مباريات "الأشباح"

أثنى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم على المستويات العالية للمباريات التي تقام في الوقت الحالي ضمن منافسات الدوري الألماني.

وبعد فترة توقف دامت شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جرى استئناف مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من 16 مايو الجاري، وتقام المباريات بدون جماهير، وهي ما يطلق عليها في ألمانيا "مباريات الأشباح"، كما تشهد معايير وإجراءات طبية ووقائية صارمة.



وقال لوف في مقابلة نشرت يوم السبت بموقع الاتحاد الألماني للعبة :هو شكل مختلف لكرة القدم، وبالطبع أتابع المباريات. يجب على الجميع أيضا الاعتياد على مباريات كرة القدم دون تفاعل الجماهير، لقد شعرت بالانبهار إزاء المستويات العالية للحماس لدى اللاعبين والفرق... وكذلك طريقة التعامل مع المباريات وأسلوب اللعب.



وكان الدوري الألماني في مقدمة مسابقات الدوري الكبرى التي استأنفت منافساتها بعد فترة توقف بسبب أزمة الوباء العالمي.