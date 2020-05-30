هافيرتز يتألق مجدداً ويمنح ليفركوزن نقاط فرايبورغ

صعد فريق باير ليفركوزن للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، مؤقتا، عقب فوزه على مضيفه فرايبورغ 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وسجل كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد لفريق ليفركوزن في الدقيقة 53. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 56 نقطة ليحتل المركز الثالث مؤقتا، في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلة التي تستأنف غدا السبت، فيما تجمد رصيد فرايبورغ عند 38 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن منافسات الدوري الألماني تقام بدون حضور جماهيري، في إجراء احترازي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.