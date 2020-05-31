إنتر يعلن انتقال الأرجنتيني إيكاردي إلى باريس

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي يوم الأحد أن مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي انضم بصفة دائمة إلى باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي معاراً.



وقال إنتر ميلان في بيان: علن نادي إنتر ميلان انتقال ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان لينضم بذلك المهاجم المولود في 1993 بصفة دائمة إلى النادي الفرنسي، ويوجه النادي الشكر إلى اللاعب على المواسم الستة التي أمضاها معنا، ونتمنى له كل التوفيق خلال مسيرته المهنية مستقبلا.



وسيدفع باريس سان جيرمان 50 مليون يورو لمصلحة إنتر ميلان مقابل انتقال إيكاردي الذي سيوقع مع النادي الباريسي عقداً يمتد حتى يونيو 2024.



وأحرز إيكاردي 20 هدفا في 31 مباراة خاضها مع النادي الباريسي في كل المنافسات قبل إعلان إنهاء الموسم في فرنسا رسميا في 30 أبريل الماضي قبل آخر عشر جولات جراء الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".