برباتوف يرشح بايرن للفوز بدوري أبطال أوروبا

رشح ديميتار برياتوف نجم منتخب بلغاريا السابق نادي بايرن ميونخ للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة هذا الموسم قائلا إن بطل ألمانيا ربما يكون في وضع أفضل من منافسيه إذا عادت عجلة البطولة الأوروبية الأولى للأندية للدوران وذلك بسبب استئناف مباريات الدوري الألماني مبكرا وقبل الكثير من البطولات الأخرى.



وقال مهاجم مانشستر يونايتد السابق في تصريحات لموقع "بيتفير": إذا نظرنا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي فأنا أرجح كفة بايرن ميونخ للفوز باللقب إذا ما استؤنفت البطولة بعد توقفها جراء الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم.



وفاز بايرن 3-0 على تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور ثمن النهائي لدوري الأبطال في فبراير الماضي قبل تأجيل مباراة العودة بسبب تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.



وقال برباتوف عن ذلك: ربما لأنني أشاهد الكثير من مباريات الدوري الألماني. لكنه محل إعجاب دوما لأنه يقدم أداء متميزا ولديه بعض اللاعبين الكبار، وأسلوبه في الفوز على تشيلسي في المباراة الأخيرة كان هائلا. تغلب عليه بكل سهولة.



وبرباتوف (39 عاماً) هداف منتخب بلغاريا التاريخي برصيد 48 هدفا وسبق له أيضا اللعب لفرق توتنهام هوتسبير وفولهام في إنجلترا وباير ليفركوزن في ألمانيا وموناكو في فرنسا.



وزاد برباتوف: ا أعرف بالضبط كيف سيكون تأثير التوقف على الجميع. لكن ربما يكون لبايرن ميونخ مزية طفيفة لأنه يلعب كرة القدم الآن ويستعيد لياقة المباريات. وبالتالي فلا أستغرب أنه المرشح الأقوى للتتويج.



وبفوزه يوم السبت 5-0 على فورتونا دوسلدورف المتعثر قطع بايرن خطوة جديدة نحو حصد اللقب للمرة الثامنة على التوالي والثلاثين في تاريخه.