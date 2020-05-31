سرقة مقتنيات بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني من منزل محرز

تعرض الجزائري الدولي رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لحادث سرقة في منزله حيث استولى اللصوص على ثلاث ساعات فاخرة تتجاوز قيمتها 500 الف جنيه إسترليني.



ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية الخبر في ليل السبت، والذي أشار إلى أن اللصوص سرقوا أيضا قمصان كرة قدم نادرة كان يحتفظ بها النجم الجزائري، بعدما تعقبوا خط سير محرز بحذر قبل التسلل إلى منزله وسرقة مقتنياته.



ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من وقوع سطو مسلح على منزل ديلي آلي نجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام، عندما اقتحم رجلان منزل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في شمال لندن حيث كان يقضي فترة العزل مع شقيقه وصديقتيهما.



وتعرض آلي لاعتداء لفظي وجسدي خلال الهجوم مما اسفر عن تعرضه لإصابات طفيفة بالوجه، وتمكن اللصان من سرقة مجوهرات وساعات قبل أن يفرا من الموقع.