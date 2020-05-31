لاعب أستون فيلا: لم نتشاور حول العودة.. تمت معاملتنا كـ "سلع"

يرى تيرون مينغز مدافع أستون فيلا أن اللاعبين هم آخر من تم استشارتهم بخصوص ملف عودة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو المقبل.

وتوقف النشاط الكروي في بريطانيا منذ 13 مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن رابطة الدوري الإنجليزي تدفع نحو "مشروع الاستئناف" بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة يوم السبت. وجاءت جميع نتائج الجولة الرابعة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، سلبية.

وجرت الاختبارات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين لجميع الأندية العشرين المنافسة بالدوري الممتاز وجاءت كل النتائج السلبية وذلك بعدما أظهرت الجولات السابقة من الاختبارات 12 إصابة بكورونا من أصل 3882 اختبار.

وقال مينغز، 27 عاما، إن اللاعبين تم معاملتهم كـ"سلع".

وأضاف لاعب المنتخب الإنجليزي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الأحد "الدوافع بنسبة 100 بالمئة يقودها الشق المالي بدلا من شق النزاهة".

وأوضح "أؤيد تماما اللعب مجددا لأننا ليس لدينا خيار آخر، كلاعبين كنا آخر من تم استشارتهم بشأن مشروع الاستئناف وهذا بسبب تراجعنا في ترتيب أولويات كرة القدم".

ورفض عدد من اللاعبين استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز من بينهم تروي ديني قائد واتفورد، الذي اعترف بتعرضه للإهانة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي مع مطالبته من قبل الجماهير بـ"العودة إلى العمل". وأشار مينغز "تم تخييرنا بالعودة إلى التدريبات وهذا شيء جيد لأننا غير مضطرين لذلك".

وختم بالقول "إذا أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز ضرورة العودة للعب، فحقا لا يفرق ما يفكر فيه اللاعبون لأنهم سيعودون للعب، الأمر بمثابة ابق معنا أو ارحل".