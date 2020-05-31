"الظاهرة" معجب بميسي وصلاح.. ويتجاهل كريستيانو رونالدو

اعتبر النجم البرازيلي رونالدو أفضل لاعب في العالم 3 مرات سابقة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر لاعب يستمتع بمشاهدته، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين منهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فيما استبعد البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمته.

وقال رونالدو الملقب بـ"الظاهرة" في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "آس" الإسبانية: ميسي هو أكثر لاعب أستمتع بمشاهدته داخل أرضية الملعب، هو الرقم واحد، ربما ننتظر 20 أو 30 عاماً ليظهر لاعب يشابهه.

وواصل: أحب كذلك مشاهدة محمد صلاح يلعب، وإيدن هازارد لاعب ريال مدريد، بالإضافة إلى مواطني نيمار والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

ولم يشر رونالدو إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بالإضافة إلى أنه الهداف التاريخي لريال مدريد ودوري أبطال أوروبا.

ويتم مقارنة مبابي (21 عاماً) برونالدو في كثير من الأحيان، وعن ذلك يقول النجم الحائز على كأس العالم مرتين: مبابي لاعب رائع، قد نتشابه أنا وهو بالسرعة والإنهاء الجيد والتسديد بكلتا القدمين، لكن من ناحيتي لا أحبذ المقارنات خاصة بين جيلين مختلفين، فالمواقف والظروف والأساليب مختلفة تماماً.