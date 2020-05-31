"هاتريك" سانشو في مرمى بادربورن يعيد دورتموند للانتصارات

تمسك بوروسيا دورتموند بآماله الضئيلة في المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، عقب فوزه 6 - 1 على مضيفه بادربورن يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، متأخرا بفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر)، قبل خمس مراحل على نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد بادربورن عند 19 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه أكثر في صراعه من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر ثورغان هازارد بالتسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة 54، قبل أن يضيف زميله جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 57. وأشعل أوفه هونميير المباراة من جديد، عقب تسجيله هدفا لمصلحة بادربورن في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما عاد دورتموند لإحكام قبضته على المباراة، عقب تسجيل جادون سانشو والنجم المغربي أشرف حكيمي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 74 و85.

وأحرز مارسيل شميلزر الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة 89، ثم اختتم سانشو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 90، ليسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

ويأتي هذا الفوز، ليقلل نسبيا من حالة الإحباط التي سيطرت على محبي دورتموند، عقب خسارة الفريق الموجعة صفر - 1 أمام ضيفه بايرن في المرحلة الماضية، والتي قلصت كثيرا من آماله في الفوز بالبطولة هذا الموسم.