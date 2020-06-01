إصابة 16 لاعباً في صفوف فاسكو البرازيلي بفيروس كورونا

أعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي أن نتيجة اختبارات 16 لاعبا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جاءت إيجابية يوم الأحد وقبل يوم واحد من الموعد المفترض لاستئناف التدريبات في ريو دي جانيرو بعد توقف شهرين بسبب الجائحة.

وقال النادي في بيان إن 16لاعبا من أصل 43 خضعوا للاختبار، سيدخلون مرحلة العزل، بينما تعافى ثلاثة آخرين من هذا المرض.

وأضاف فاسكو في بيانه: هذا يُثبت أننا نتخذ إجراءات مثالية بالتعرف على المصابين بالعدوى بين رياضيينا في أسرع وقت ممكن. هذا يساعدنا على إيقاف انتشار الفيروس.



وحصل اللاعبون في ريو دي جانيرو على الضوء الأخضر لخوض اختبارات بدنية وتنفيذ تدريبات فردية بدءا من يوم الاثنين لكن دون تلامس واحتكاك مع الزملاء. ولم تقرر باقي الولايات بعد متى تستطيع الأندية العودة إلى المران بشكل تقليدي، تمهيداً لاستئناف الدوري المتوقف منذ مارس الماضي.



وزاد عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل حتى يوم الأحد على نصف مليون إصابة مقابل وفاة أكثر من 29 ألف شخص.