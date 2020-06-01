إضافة "درجة الحرارة" إلى جدول مباريات الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن اتخاذ خطوة غير معتادة، تتمثل في إدراج توقعات درجات الحرارة ضمن جدول المباريات، خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي، وإمكانية تغيير مواعيدها في حال كانت درجات الحرارة مرتفعة.



وكان اتحاد اللاعبين في إسبانيا قد أبدى مخاوفه من مشاركة اللاعبين في ظل درجات حرارة مرتفعة، وذلك بعد أن جرى تمديد الموسم إلى الأشهر التي تشهد طقسا شديد الحرارة في إسبانيا، بعد توقف المنافسات لفترة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لكن رابطة الدوري الإسباني اتخذت الخطوات اللازمة للتأكيد على عدم تعريض صحة اللاعبين للخطر في هذه الظروف المناخية.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، في تصريحات لقناة "موفيستار" التي تمتلك حقوق بث الدوري، إنه جرى العمل على تفقد درجات الحرارة المتوقعة في هذه الفترات من العام من خلال الفترات المماثلة في الأعوام السابقة وكذلك رصد توقعات درجات الحرارة خلال 15 يوما، وسيجرى إدراج الأرقام الخاصة بالطقس بجانب كل مباراة في جدول المباريات على موقع الرابطة على الإنترنت.



وتتعلق حالة القلق بشكل رئيسي حول المباريات التي تبدأ في الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (11 بتوقيت غرينيتش)، وقال تيباس: تبين أن الطقس سيكون جيدا في يوم 12 يونيو والأيام التالية، لذلك تقرر إقامة مباريات في الساعة الواحدة مساء، وفي حال تغير الطقس وارتفعت درجات الحرارة، سنغير موعد المباراة إلى الخامسة مساء، لكن مباريات الساعة الواحدة مساء مهمة لشركائنا في الخارج.