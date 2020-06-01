برشلونة يمنع ديمبيلي من العلاج في قطر

رفض نادي برشلونة الإسباني، يوم الاثنين، طلب الفرنسي عثمان ديمبيلي بالسفر إلى الدوحة القطرية من أجل مواصلة الشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وخضع ديمبيلي لعملية جراحية في فنلندا مايو الماضي، إثر إصابته في عضلات الفخذ، وبحسب التقارير الإسبانية فإن عملية التعافي من هذه الإصابة تحتاج إلى 6 أشهر على الأقل.

ووفقا لإذاعة "راك 1"، فإن ديمبيلي طلب الإذن من إدارة النادي الكاتالوني من أجل إعادة تأهيله في قطر، إذ سبق وخضع لجلسات علاجية أواخر نهاية 2019 وبداية 2020 بسبب إصابة سابقة، لكن برشلونة أخبره بأنه يجب تلقي العلاج في مرافق النادي للوقوف على الجزء المتبقي من عملية الشفاء تحت إشراف الطاقم الطبي.

وتعرض الدولي الفرنسي لعشر إصابات خلال مسيرته مع برشلونة الذي انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو (115 مليون دولار).