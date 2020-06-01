بلاتر: الضغوط الأميركية سبب استقالتي من "فيفا"

كشف السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن استقالته التي تقدم بها في عام 2015، جاءت في ظل ضغوط هائلة من السلطات الأميركية التي كانت تحقق في إدعاءات بالفساد.



وقال بلاتر (84 عاماً) في تصريحات لوكالة أنباء "كيستون إس.دي.إه" السويسرية : قالوا يجب أن يرحل الرئيس، وفجأة لم يعد الفيفا منظمة مافيا بالنسبة للعدالة الأميركية بل ضحية.



وكان بلاتر قد رحل عن رئاسة "فيفا" في الثاني من يونيو 2015 بعد أيام من إعادة انتخابه، وذلك عقب اعتقال عدد من مسؤولي الاتحاد في زيوريخ، وفي أكتوبر من العام نفسه، تلقى بلاتر الإيقاف من قبل لجنة القيم بـ"فيفا".



وبعدها، قال بلاتر بشكل متكرر إنه لم يقدم استقالته ولكن لم يسمح له بخوض الانتخابات التالية، وقد واجه انتقادات حادة من قبل جياني إنفانتينو الرئيس الحالي.



ويعتقد بلاتر، الذي كان يترأس الفيفا منذ عام 1998، أن السلطات السويسرية مهدت طريق إنفانتينو نحو رئاسة الفيفا ليصبح كالمستفيد من فضائح الفيفا، وقال:أرى أن إنفانتينو كان يرغب في إخلاء طريقه نحو رئاسة فيفا.