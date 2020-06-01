بيريز: ريال مدريد لن يخوض مبارياته على ملعب سانتياغو برنابيو

المصدر: مدريد - د ب أ

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يوم الاثنين، أن فريقه لن يخوض المباريات على ملعبه عندما يتم استئناف الموسم المتوقف حاليا من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفي رسالة وجهها لمشجعي النادي الملكي، قال بيريز: اتخذنا قرار اللعب في استاد الفريدو دي ستيفانو، وهو الملعب التدريبي لريال مدريد.

وأضاف : هذا القرار من شأنه السماح لنا بتسريع وتيرة أعمال البناء في ملعب سانتياغو برنابيو.

وتخوض جميع فرق الدوري الإسباني حصصا تدريبية كاملة استعدادا لاستئناف الموسم في 11 يونيو الجاري بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.