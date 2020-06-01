تقارير: راشفورد وافق على عرض برشلونة.. وتراجع بسبب ميسي

كشفت تقارير صحافية، يوم الاثنين، أن المهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد وافق على الانتقال إلى برشلونة في فترة سابقة، لكنه تراجع عن قراره وفضل الاستمرار مع مانشستر يونايتد.

وحسب "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية اهتم برشلونة براشفورد "22 عاما" بعد فترة وجيزة من تألقه في موسم 2017-2019، وكان النادي الكاتالوني مهتم بالتوقيع معه حتى يضمن بديل طويل الأمد لمهاجمه لويس سواريز، ولفت راشفورد انتباههم بعد أن قام بعروض رائعة مع فريق مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير: اتصل برشلونة بممثلي راشفورد، وقيل أنه متحمس لفكرة الانضمام إليهم، لكنه انسحب في اللحظة الأخيرة لأنه لم يكن مستعدا للتحدي المتمثل في الانضمام إلى فريق جديد وتغيير أسلوب حياته، وأنه من الممكن أن لا يتناسب مع ميسي وزملائه، لذلك فضل البقاء مع مانشستر يونايتد وتمديد تعاقده إلى 2023 وتمكن من تعزيز مكانته وسط الفريق الأول.