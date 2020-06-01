رابطة الدوري الإسباني تعلن مواعيد المباريات المقبلة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد مواعيد مباريات الجولتين الـ28 والـ29 عند استئناف البطولة في الحادي عشر من يونيو.

وعبر حسابها الرسمي في "تويتر"، كشفت الرابطة عن مواعيد مواجهات الجولتين القادمتين، إذ ستبدأ الجولة بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية فيما سيلعب المتصدر برشلونة مع مايوركا، وريال مدريد صاحب المركز الثاني مع إيبار.

وكانت توقفت المباريات والرياضات في إسبانيا منذ العاشر من مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، وحينها تجاوز برشلونة نظيره ريال سوسييداد وخسر ريال مدريد أمام ريال بيتيس.